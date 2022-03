Selargius, paura al parco Lineare: “Un uomo ha inseguito la mia bambina e le sue amichette”

Paura, nel tardo pomeriggio, al parco Lineare di Selargius, con tanto di intervento di un’ambulanza e, soprattutto, dei carabinieri della stazione cittadina. A chiamare il 112 è stata una donna, mamma di una bambina. Stando al racconto-denuncia di un’altra mamma, una casalinga 38enne, sei giovanissime sarebbero state seguite da un uomo: “Mia figlia, minorenne, la mia nipotina e le loro amichette erano al parco per giocare a pallavolo. Sono andate ai distributori automatici di via San Martino”, spiega, a Casteddu Online, la trentottenne. “Un uomo, vestito con una felpa blu e una scritta rossa, le ha raggiunte, le ha fissate e ha iniziato a seguirle, dicendo di andare da lui. Loro, ovviamente, sono scappate e lui si è messo ad inseguirle sino a quando una delle bimbe è riuscita ad entrare in casa della nonna. A quel punto le ha minacciate, dicendo che le avrebbe fatte sparire”. Sul posto, “contattati da una mia amica”, sono intervenuti i carabinieri.I militari hanno trovato un ragazzo, ferito, e sul posto è intervenuta un’ambulanza. Dalla caserma spiegano che “la situazione dev’essere ancora chiarita. Siamo intervenuti con una delle nostre pattuglie perchè abbiamo ricevuto la segnalazione di una scaramuccia tra ragazzi. Abbiamo preso i nominativi di chi ci ha contattato e anche del ragazzo ferito, dovremo svolgere tutte le indagini del caso. Sembra che un uomo, classe 1988, abbia avvicinato delle tredicenni, non le ha toccate, e il gruppo di amici della stessa età lo abbia picchiato per difenderle. Dobbiamo sentire i testimoni, le minorenni, e capire chi ha aggredito il presunto molestatore”. Domani pomeriggio, sicuramente, poi, presenterà un denuncia la 38enne: “Porterò anche la mia bambina: fatti simili non devono più accadere, mi ha detto che ora ha paura ad uscire di casa”.