Selargius, oltre 20 gatti infestati da parassiti: si apre una raccolta fondi per sanificare

SELARGIUS:” OLTRE 20 GATTI INFESTATI DA PARASSITI, SI APRE RACCOLTA FONDI PER SANIFICARE E STERILIZZARE.”

Radio Zampetta Sarda ha accolto un grido di aiuto per una colonia di oltre 20 gatti infestati da pulci e parassiti intestinali, e inoltre, per bloccare le nascite incontrollate attraverso una campagna di sterilizzazione.

Abbiamo iniziato quest’opera un mese fa con il recupero di un micino di nome Fufy che ha perso un occhietto e che stiamo curando per negativizzare il virus della felv con una terapia sperimentale.

Da qualche giorno abbiamo ripreso in mano la situazione, ma c’è tanto da fare e con le nostre sole forze non ce la facciamo. Abbiamo recuperato l’ ultima cucciolata di 4 gattini di 1 mese, uno più bello dell’altro, li abbiamo chiamati “Le quattro meraviglie di radio zampetta”. La nostra volontaria si è trovata a dover fronteggiare una vera infestazione di pulci. Per aiutare questi poveri mici abbiamo bisogno del vostro aiuto perché il lavoro da svolgere è tanto e servono risorse economiche per trattare gli oltre 20 gatti con antiparassitari, sterilizzarli, testarli per la felv e fiv, per intervenire con alcuni gatti che presentano carcinoma alle orecchie, necessitiamo di antibiotici come il Vibravet e il Colbiocin, di traverse, sabbietta e di pappe perché sono alla fame.

Da soli non possiamo fare tanto ma con il vostro aiuto possiamo portare avanti quest’opera.

Potete contattare la redazione per donazione pappe, farmaci e per qualsiasi aiuto al 348 0941 632.

Abbiamo aperto una raccolta fondi GoFundMe segue il link per un contributo:

https://gofund.me/9fab325f

Oppure

IBAN Postepay Evolution: IT85P3608105138235162835172

Intestato a Sara Floris

https://www.paypal.me/saraafloris

La redazione ringrazia chiunque si unirà a noi con un contributo.

Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati nelle pagine fb e Instagram di @radiozampettasarda

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram