Selargius, nuovi raccoglitori e nuove regole per la raccolta differenziata

Novità in arrivo per i cittadini che potranno godere di una organizzazione diverrsa e ben più precisa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti differenziati. Cambieranno anche i colori abbinati agli scarti, blu sarà per la raccolta della carta, verde per vetro alluminio acciaio, contenitore, marrone per la raccolta dell’organico e contenitore / sacco e grigio per il secco residuo. L’esposizione per lo svuotamento dei contenitori dovrà essere effettuata rispettando il calendario di raccolta. Cambiano anche le dimensioni dei mastelli: “Nel caso di abitazioni nelle quali, allo stesso civico, sono presenti da 1 a 6 utenze, definite utenze domestiche non condominiali, ciascuna utenza avrà una dotazione singola composta da contenitori mastellati di dimensioni ridotte per la raccolta dell’organico, della carta, del vetro alluminio acciaio e del secco residuo. Ad ogni utenza sarà inoltre consegnata una pattumiera sottolavello per l’organico” specifica il primo cittadino Gigi Concu.

“Nel caso di abitazioni nelle quali, allo stesso civico, sono presenti 7 o più utenze, definite utenze condominiali, la dotazione di contenitori sarà comune per l’intero stabile e sarà composta da contenitori carrellati di dimensioni adeguate al numero di utenze per la raccolta dell’organico, della carta, degli imballaggi in plastica, del vetro alluminio e acciaio e del secco residuo. Ad ogni utenza sarà inoltre consegnata la dotazione annua di sacchi per la raccolta del secco residuo.

Nel caso delle attività commerciali la composizione e la dimensione della dotazione varierà in base alla tipologia di attività svolta”.

Gli operatori San Germano Iren effettueranno un primo passaggio di consegna direttamente presso le abitazioni, i condomini e le attività commerciali. Qualora durante il primo passaggio non fosse presente nessuno per il ritiro, gli operatori lasceranno un avviso di tentata consegna in buca con le indicazioni necessarie per il ritiro dei nuovi contenitori. Una strategia che punta a ottimizzare ancora di più la raccolta porta a porta dei rifiuti e di ridurre anche i costi a carico delle utenze che gravano, soprattutto, con il conferimento del secco che potrà essere raccolto solo negli appositi contenitori e buste contrassegnate da un codice individuale.