Selargius, notti insonni in via Manin: "Ragazzini che urlano e lanciano bottiglie, nessuno interviene"

Sos malamovida in via Manin a Selargius. Nel mirino di vari residenti della strada finisce un distributore automatico h24 che avrebbe attirato, ormai in pianta stabile, un gruppetto di giovani che, sino a tarda notte, urlano e fanno baccano. Le lamentele corrono nei gruppi Facebook della città: “Via Manin portici, abbiamo qualche problema di schiamazzi da quando hanno aperto l’h24. Ragazzini che lanciano bottiglie, urlano parlano male fino a tarda notte. In inverno la cosa e più gestibile c’è il freddo si chiudono le finestre e si sentono un po’ di meno. Bisogna trovare una soluzione dato che le istituzioni non trovano rimedio”, spiega un residente che, forse perché teme ritorsioni, sceglie l’anonimato.

“Anch’io abito in via Manin, posso assicurare che sta diventando un serio problema”, aggiunge Elisabetta C. “Chiamo i carabinieri quasi tutti i giorni, scendo sia io con mio marito a rimproverarli, smettono per un po’ e poi continuano, tutto questo da quando hanno aperto l’h24. Non vi dico cosa lasciano sotto casa. Bottiglie, barattoli di ogni genere, è un immondezzaio, tutti i giorni scendo a raccogliere e lavare”.