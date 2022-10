Selargius, in mini car tra le tombe del cimitero: ecco il nuovo servizio offerto dal Comune e pensato principalmente per anziani e disabili.

In via sperimentale, e per tutto il mese di novembre, è stato ideato un nuovo servizio per consentire di raggiungere i loculi dei propri cari con facilità. Una mini car, insomma, gestita da una cooperativa, che si sposterà in camposanto e accompagnerà chi avrà bisogno. “Penso sia dovere di chi amministra cercare di andare incontro alle esigenze della comunità – spiega l’assessore Gigi Gessa – ancor più se si parla dei nostri anziani che si recano anche ogni giorno in cimitero. Credo sia un nuovo utilissimo servizio per loro e per tutti i visitatori, per cui sento di ringraziare i dipendenti della cooperativa che come sempre faranno certamente un ottimo lavoro”.

