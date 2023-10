Selargius, mega anello ciclabile in arrivo: sarà collegato con la metropolitana

Via delle Viole a Selargius diventerà a senso unico per consentire la realizzazione dell’anello ciclabile che, con una spesa di due milioni e mezzo, consentirà ai ciclisti di avere spazi più sicuri e, soprattutto, dedicati. La decisione è della Giunta Concu. Grazie a due milioni e mezzo di fondi Pnrr è prevista la realizzazione di un anello a senso unico che partirà da via delle Viole verso nord, percorrendo via delle Camelie e arrivando dritto dritto nel parcheggio della fermata della metropolitana “Camelie”, prima di ripassare nella via delle Viole. Da qui la necessità di una rivoluzione legata al traffico: sarà creato il senso unico, indispensabile per la realizzazione della pista ciclabile. Sono stati gli ingegneri e gli esperti a notare che il doppio senso in via delle Viole “non consentirebbe la coesistenza della viabilità veicolare e di quella ciclabile”: Da qui la necessità, per non bloccare i lavori e perdere i finanziamenti, dell’istituzione del senso unico anche per le automobili e gli scooter. La ciclabile avrà comunque due corsie.

Il progetto generale prevede, entro il 30 giugno 2026, di realizzare una connessione dei parchi lineari da Is pontis Paris alla Ss 554 sino a Settimo San Pietro grazie ad un percorso ciclopedonale dall’area di Cuccuru Nuraxi sino a quella selargina di Santa Rosa. L’area del progetto si dirama su due vie, che rappresentano i limiti a nord e a sud della strada costituita da via della Libertá, via Parigi e via della Resistenza. L’area di via Primo Maggio si trova sul perimetro dell’area comunale di Selargius, vicino il confine con Cagliari e il Rio Mortu. Il secondo tratto, via Chiara Lubich, partendo dall’incrocio con via della Libertá, costeggia una serie di campi agricoli privati e si apre sulla zona più rurale del Comune. La via prosegue su via della Camelie fino ad arrivare in via delle Viole, attraversando una zona residenziale.