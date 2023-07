Selargius, l'autovelox sulla Ss 131 irregolare? "Assolutamente no, ricorreremo in appello"

L’autovelox della 131 irregolare? “Assolutamente no, ricorreremo in appello ogni qual volta sarà necessario, continuando a dimostrare con i fatti che le bugie non fanno fare bella figura e sono controproducenti per chi le dice e per chi ci crede”. Il sindaco Gigi Concu è andato personalmente a misurare la distanza tra il cartello e il rilevatore di velocità e le distanze appaiono non solo rispettate bensì ampiamente superate. Si pone così, forse, fine alla vicenda che vede coinvolti gli automobilisti che contestano la multa rilevata per eccesso di velocità e l’amministrazione che difende e dimostra la regolarità dell’azione finalizzata a ridurre la velocità adottata dai conducenti per farla rientrare nei limiti consentiti dal codice stradale. A darne comunicazione è il primo cittadino che spiega: “Da mesi, evidentemente in assenza di argomentazioni valide, qualcuno continua a insinuare che l’autovelox della 131 sia irregolare. Io, che sono come San Tommaso e ogni tanto trovo il tempo di indossare i miei panni da ingegnere, mi sono preso la briga di andare a misurare personalmente la distanza tra il cartello e il rilevatore di velocità. E udite udite: ci sono poco più di mille e tredici metri, testimoniati dalle rilevazioni effettuate con strumentazioni di altissima precisione (l’eSurvey E300 pro) che hanno confermato non solo che la distanza minima è ampiamente rispettata, ma persino superata”.

Un dato oggettivo, insomma, “non lo dico io, ma i numeri a differenza delle parole che ultimamente alimentano polemiche sterili e strumentali che credo facciano perdere tempo a tutti. Tra l’altro lo scopo dell’autovelox è garantire la sicurezza degli automobilisti attraverso il rispetto dei limiti di velocità, ed evitare tragedie in una strada dove in troppi abusano dell’acceleratore. Contestarlo, chiedendone la rimozione o lo spegnimento, equivale a ritornare ai pericoli del passato, insinuando inutili dubbi nei cittadini incitati a presentare ricorso. Detto questo, ricorreremo in appello ogni qual volta sarà necessario, continuando a dimostrare con i fatti che le bugie non fanno fare bella figura e sono controproducenti per chi le dice e per chi ci crede”.