Selargius, insospettabile 20enne in arresto: in casa 1 kg tra hashish e marijuana

In casa circa 1 Kg tra marijuana e hashish e 4000 euro in contanti. La Polizia ha arrestato un insospettabile 20enne a Selargius.

Da tempo gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile tenevano sotto controllo il giovane.

Nella tarda mattinata di ieri i poliziotti hanno perquisito l’abitazione, trovando e sequestrando circa 1 Kg. di marijuana e hashish, che il ragazzo avrebbe custodito in sacchetti per sottovuoto, all’interno di un congelatore.

Sono stati sequestrati anche due bilancini di precisione e circa 4000 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

Il 20enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga e accompagnato presso la sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida.

I fatti accertati dagli investigatori della polizia saranno sottoposti alla valutazione del G.I.P., che deciderà sull’arresto durante l’udienza di convalida prevista per questa mattina.