Selargius incivile, sedie e aspirapolvere fra i rifiuti abbandonati

Una sedia e anche un’aspirapolvere nell’esposizione dei rifiuti abbandonati: in via Tazzoli da due settimane “siamo a livelli di inciviltà da vergogna”. Cittadini infuriati contro chi abbandona l’immondizia in giro, in questo caso la segnalazione giunge dalla città dell’hinterland cagliaritano che deve fare i conti con chi ha effettuato le grandi pulizie in casa e ha deciso di liberarsi di ciò che non serve più nel peggiore dei modi. Nell’angolo del marciapiede, in uno spazio incolto, sacchi neri, legname, una seduta e un elettrodomestico arrendano indecorosamente il luogo tanto da richiamare l’attenzione dei residenti che lanciano un appello al primo cittadino: “Sindaco Gigi Concu spero che si possa porre rimedio a questo scempio”.