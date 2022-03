Selargius, in migliaia senza medico di famiglia: “Anziani costretti ad andare sino a Cagliari”

A Selargius scatta l’emergenza legata all’assenza dei medici di famiglia: migliaia di selargini non ce l’hanno a causa di una raffica di pensionamenti, e gli anziani sono costretti a raggiungere Cagliari per una ricetta o un semplice consulto. Gli sos degli abitanti quasi non si contano più, e l’intera opposizione comunale (Pd, M5S e Italia in Comune) hanno denunciato la situazione nell’ultima seduta del Consiglio: “Si è notevolmente ridotto il numero dei medici di base operanti nel territorio di Selargius” e “la riduzione del numero dei medici di base sta creando innumerevoli disagi ai selargini, i quali sono costretti a optare per medici non operanti nel territorio di Selargius, dato che quelli che vi operano hanno raggiunto il numero massimo di pazienti”. Una grana non da poco, che ha portato l’intera Aula ad approvare una mozione urgente legata all’incremento dei medici di base.

La consigliera comunale di Forza Italia, Rita Ragatzu, ha detto di essere “preoccupata della situazione”, ricordando che proprio “l’Asl ha bandito un concorso per ventotto incarichi di medici di base per le sedi di Selargius, Settimo San Pietro, Quartucciu e Monserrato. I tempi per l’assegnazione delle sedi sono di uno o due mesi, ma in ogni caso l’Asl può, in deroga, assegnare un medico di base in sostituzione del medico cessato dal servizio”. Il consigliere dem Omar Zaher ha ricordato che “la carenza di medici di base non riguarda solo l’area del Campidano, ma anche le zone interne e i piccoli Comuni. La mozione vuole essere uno stimolo affinchè il sindaco faccia sentire la propria voce presso l’Ats”. E lo stesso Gigi Concu, prima del voto favorevole alla mozione, ha aggiunto che “è un problema alla sua attenzione da anni e che, se il Consiglio è d’accordo, chiederà un incontro ai vertici della Assl per avere una panoramica della situazione generale della sanità a Selargius”.