Selargius in lutto per la morte di Najibe Lavinia Zaher, figlia 19enne del consigliere comunale

La notizia è arrivata durante la celebrazione del matrimonio selargino, un giorno di festa per tutta la comunità, che ha suscitato dolore e incredulità per la tragica sorte dei quattro giovanissimi che hanno perso la vita questa mattina all’alba in viale Marconi. “Mentre la nostra Comunità è riunita per festeggiare Lorenzo e Valentina, ci arriva la tragica notizia che quattro altrettanto giovanissimi ragazzi hanno perso la vita in un terribile incidente stradale poco prima dell’alba. Tra loro vi era anche Najibe, selargina, figlia del nostro consigliere comunale Omar Zaher” ha comunicato Concu.