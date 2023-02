Selargius, il frigorifero acquistato online non arriva: una denuncia.

Ieri a Selargius i carabinieri hanno denunciato per truffa aggravata una 26enne di Castel Volturno, disoccupata, con diverse precedenti denunce a carico che è risultata anche essere percettrice del reddito di cittadinanza. Il tal senso verrà proposta all’INPS la revoca del beneficio. La donna, tramite artifici e raggiri, è riuscita a farsi accreditare la somma di 288 euro per l’acquisto on-line di un frigorifero, posto in vendita su una piattaforma web. La vittima è un 58enne originario di Cagliari ma residente a Selargius che ha anticipato una parte della contropartita per l’acquisto del frigorifero, consistente appunto in €288, trasmessi mediante bonifico a una carta postale ricaricabile. Naturalmente l’elettrodomestico non è mai giunto a destinazione. I carabinieri hanno seguito il percorso del denaro e hanno verificato chi fosse il reale fruitore di quella carta di pagamento, vale a dire la persona che poi hanno denunciato.