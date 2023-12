Selargius: il centro storico, Su Planu e Is Corrias si illuminano per Natale

Laboratori manuali, balli, canti e persino i pony: il calendario per le festività natalizie selargine si allarga con i nuovi appuntamenti inseriti nella programmazione dell’assessorato alla Cultura e pronti a coinvolgere tutto il territorio comunale. “Grazie ad appositi finanziamenti e al prezioso lavoro delle associazioni culturali, siamo riusciti a organizzare una serie di eventi che animeranno non solo il centro storico, ma anche su Planu e Is Corrias: uno dei requisiti essenziali che abbiamo voluto inserire nel bando al fine di portare la lieta atmosfera natalizia anche nelle parti del territorio lontane fisicamente ma a cui abbiamo voluto prestare particolare attenzione”, sottolineano l’assessora alla Cultura Oriana Bernardi e il sindaco Gigi Concu.

Tre date, con spazio a tema e allestimento del villaggio natalizio con diverse attività destinate ai più piccoli. Ad accoglierli ci saranno gli elfi, balli, canti natalizi, trucca bimbi, un piccolo spettacolo di bolle e i pony. Si parte il 20, a Su Planu, dalle 17 alle 19 nel Centro commerciale di piazza Boiardo. Il 22 si replica all’oratorio Don Orione e il 29 nella chiesa di San Tarcisio di Is Corrias.

Spazio anche alla musica: mercoledì 20 dicembre la banda musicale “Città di Selargius”, vi aspetta alle 17,30 nei portici adiacenti l’ufficio postale di Su Planu, alle 18,30 tappa al centro commerciale I Mulini, giovedì 21, alle 18, arriverà nel centro storico di Selargius. Sabato 23 dicembre alle 19:30 appuntamento nella chiesa del Santissimo Salvatore di Selargius, venerdì 29, alle 19,30, tappa nella chiesa di San Tarcisio, a Is Corrias.

Sino al 6 gennaio, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19, tranne il 24/25/26 dicembre il 1 e 2 gennaio e solo la mattina i giorni 23 e 31 dicembre, sarà possibile ammirare l’esposizione del laboratorio Pulli, in via Togliatti 9. I visitatori potranno anche cimentarsi nella manipolazione dell’argilla con forme prefissate sulla tematica natalizia. Spazio anche a Su Planu, con l’esposizione nel Bar Cuccu di piazza Boiardo, dalle 7 alle 22, tutti i giorni. Dal 16 al 22 verrà allestita una parete dello stesso bar con una carrellata di altre opere dello scultore, raffiguranti sempre oggetti sacri e raffigurazioni natalizie della mano del Maestro e della Fondazione Claudio Pulli. Dal 23 al 27, l’esposizione arriva anche nella sala parrocchiale di San Tarcisio a Is Corrias, dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.