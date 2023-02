Selargius, il cartomante minaccia di diffondere un video con una cliente nuda: denunciato un 58enne

E’ accaduto ieri a Selargius. Denunciato in stato di libertà per tentata estorsione e truffa un cinquantottenne di Chiavari, disoccupato.

La denuncia dopo le indagini intraprese dai carabinieri a seguito di una querela presentata da una 52enne di Quartu. I militari hanno così accertato che l’uomo, nel luglio 2022, utilizzando le piattaforme social Tik Tok e WhatsApp e qualificandosi come cartomante, ha raggirato la vittima facendosi dapprima consegnare la somma di 260 euro e poi, constatato il rifiuto da parte della donna ad elargire ulteriori somme, mediante minacce, prospettando eventi catastrofici con l’uso di magia occulta in caso di rifiuto, si è fatto inviare dalla vittima un video che la ritraeva nuda per poi tentare di estorcerle 1100 euro, prospettando questa volta in caso di diniego la divulgazione del filmato ai familiari. Solo a questo punto la donna, disperata, ha richiesto l’aiuto dei carabinieri.