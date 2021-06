Selargius, i cancelletti di servizio presto saranno riaperti

Selargius – I cancelletti di servizio presto saranno riaperti: approvato in consiglio il regolamento che permetterà di accedere alle aree pubbliche senza dover effettuare dei percorsi più lunghi. Un disagio soprattutto per le persone più anziane o per i disabili che, da tempo, i portavoce delle fasce più fragili chiedevano che venisse adottato questo provvedimento.

“Come promesso e annunciato tempo fa – spiega il sindaco Gigi Concu – abbiamo appena approvato in Consiglio il regolamento per gli accessi tra proprietà private e pubbliche. Un documento al quale ho lavorato insieme agli uffici e che ci consentirà di porre finalmente fine a tutti i problemi legati ai famosi cancelletti. Problemi dovuti al fatto che negli anni, pur non avendo alcun titolo autorizzativo, tali accessi si sono utilizzati liberamente per prassi.

Ho ritenuto doveroso, in primo luogo per una questione di sicurezza, far predisporre un regolamento che stabilisca alcune indicazioni sul corretto utilizzo, e al contempo permetta a voi tutti il consueto passaggio all’interno delle aree di proprietà comunali sulle quali ricadono i cancelli. Un’esigenza che più volte mi avete manifestato.

Abbiamo così stabilito che l’apertura dei cancelli avvenga nei medesimi orari delle aree pubbliche, prevedendo la possibilità di delegare anche ai privati, previo atto autorizzativo rilasciato dall’Amministrazione e dietro apposita sottoscrizione di una polizza di garanzia stipulata dal soggetto richiedente l’accesso.

L’autorizzazione all’accesso nelle aree di proprietà dell’amministrazione comunale dovrà essere richiesta dagli interessati all’Area 5 urbanistica – servizi informatici – espropriazione – patrimonio; l’accesso alle aree di proprietà dell’amministrazione dovrà ovviamente avvenire nel rispetto di tutte le norme in vigore che disciplinano l’uso delle aree verdi, dei parchi, delle loro aree interne e delle attrezzature connesse”.

Questi sono i punti principali del regolamento e non appena saranno ultimati i lavori necessari per l’installazione degli impianti di videosorveglianza, tutti i cancelletti potranno essere finalmente riaperti.