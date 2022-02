Selargius, gravissimo incidente all’incrocio tra via Rossini e via Custoza: 56enne in codice rosso

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

Pauroso incidente a Selargius, all’incrocio tra via Rossini e via Custoza. Un automobilista di 63 anni di Cagliari, Giuseppe Augusti, al volante di una Volkswagen Passat, si è scontrato con la moto guidata da un cinquantaseienne cagliaritano, Claudio Melis. Fatale, stando a una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia Locale di Selargius, agli ordini del comandante Marco Cantori, una mancata precedenza. Ancora da stabilire chi, tra automobilista e centauro, non abbia rispettato lo stop. Ad avere la peggio è stato proprio il motociclista: l’impatto è stato violentissimo ed è finito sull’asfalto. Soccorso dal 118, è stato trasportato a sirene spiegate con l’ambulanza, privo di conoscenza, al Policlinico di Monserrato, in codice rosso. Illeso, fortunatamente, il guidatore dell’auto.I rilievi degli agenti vanno avanti, come da prassi bisogna ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e le eventuali responsabilità.