Selargius, follie d'estate: "Un turista inglese dentro il parco di via Vienna con l'auto elettrica"

A vederlo si fatica a credere, ma è proprio così. A Selargius un uomo è entrato con un’auto elettrica nel parco di via Vienna. A pubblicare lo scatto in un gruppo Facebook pubblico del paese è Benedetta Loddo, l’immagine è già diventata virale: “Questo turista inglese con a bordo il suo cane è entrato nel parco di via Vienna con la macchina elettrica. L’ho fermato all’uscita poiché, quando è entrato, mi stava per travolgere ignorando il mio alt. Gli ho spiegato che non era possibile”, spiega, nel post, la donna, “ma pretendeva di poter accedere ai parchi poiché accessibili con un mezzo elettrico. Dopo una discussione si è parcheggiato. Ha scambiato i nostri parchi per Hyde Park? Roba da matti”. Certo, la motivazione data dal vacanziero è quanto meno curiosa, ovvero la possibilità di accedere perchè al volante di un mezzo elettrico.

E il dibattito è subito esploso, tra chi spiega che ormai in America e in Inghilterra viene data la possibilità di accedere in qualche parco con l’auto elettrica e chi ha trovato “folle” farlo nell’area green selargina.