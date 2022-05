Selargius, follia in via Metastasio: auto pirata travolge un operaio e scappa

Follia in via Metastasio a Selargius. Un’automobile, per cause ancora da accertare, ha travolto un operaio di una ditta impegnata in un lavoro di potatura di alberi. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio. L’automobilista alla guida è fuggito e, stando a quanto trapela, i colleghi dell’uomo investito, un 40enne, sarebbero riusciti a prendere il numero della targa. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e l’uomo è stato portato al Policlinico di Monserrato, in codice verde. Non è quindi, fortunatamente, in pericolo di vita. Il titolare dell’azienda ha subito informato le Forze dell’ordine: la polizia Locale di Selargius è stata a sua volta informata dai loro colleghi di Cagliari, e sono già in corso indagini a tutto campo per risalire al pirata della strada. Una grossa mano d’aiuto potrebbe arrivare dalla targa della vettura, segnata e già comunicata agli agenti.