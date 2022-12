Selargius, fioccano le richieste per il reddito di inclusione sociale: in fila single e famiglie

La crisi picchia ancora duro anche a Selargius, tra disoccupazione e bollette alle stelle. E i selargini che hanno bussato alle porte delle Politiche sociali negli ultimi mesi, per ottenere il Reis, sono stati 143. Un sussidio, quello erogato dall’amministrazione comunale, che riguarda famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora, famiglie composte da 6 persone e più, famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati, coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni e famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali. Quattro i livelli di priorità, calcolati anche in base all’Isee. Ok ai soldi per 49 selargini, mentre cinquantanove attendono il prossimo giro di verifiche: dovranno, infatti, produrre altra documentazione. Niente da fare, infine, per 35 domande, giudicate dagli uffici inesatte.