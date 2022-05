Stanotte a Selargius, i carabinieri hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente un 35enne è un 34enne del luogo, entrambi disoccupati e noti alle forze dell’ordine, il secondo in atto sottoposto alla detenzione domiciliare. I due in serata nella via Newton sono stati sorpresi nell’atto di cedere a due acquirenti del luogo una dose di cocaina pari a grammi 0,2 e 3 dosi di eroina per un peso di 0,3 g, nonché due siringhe già confezionate contenenti eroina. Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di rinvenire nella disponibilità dei pusher la somma in contanti di euro 175 in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività delittuosa, 2,8 grammi di marijuana tre bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento e il taglio delle sostanze. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale e verrà debitamente custodito in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria. Gli acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura di Cagliari quali assuntori di sostanze stupefacenti mentre gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa del giudizio con rito direttissimo che si svolgerà nella mattinata odierna presso il palazzo di giustizia di Cagliari.

