Selargius dice no ai botti: “Per festeggiare fate i trenini o giocate a risiko”

Anche Selargius dice no ai botti ma senza un’ordinanza che ne vieti l’utilizzo, ma con un appello al buon senso da parte del sindaco Gigi Concu: “Tanti sindaci di tutta Italia stanno in questi giorni firmando apposite ordinanze per istituire il divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici. Provvedimenti che, data l’impossibilità di presidiare ogni via o piazza ventiquattro ore su ventiquattro, purtroppo saranno del tutto inutili senza il vostro buon senso. Quindi mi soffermo sul buon senso. Certo, siamo stati tutti ragazzini e abbiamo tutti avuto voglia di divertirci per Capodanno”, dice Concu.

“Ssappiate che lo potete fare anche senza bombe o bombette che terrorizzano i nostri amici a quattro zampe; oltre ai danni a persone o cose che le cronache ci ricordano ogni anno. Cantate, ballate, fate i trenini, giocate a risiko, vedrete che il nuovo anno arriverà ugualmente! Quest’anno lasciate spenti i botti e accendete il cervello!! Cani e gatti vi ringrazieranno, e anche io”.