Selargius, dai filmati delle telecamere la verità sulle molestie al parco Lineare: “Mia figlia ora è terrorizzata”

Saranno i filmati delle telecamere, installate nel distributore automatico di via San Martino e, anche, nel parco Lineare, ad aiutare i carabinieri della stazione di Selargius a capire cosa sia realmente accaduto ieri pomeriggio a ridosso dell’area green. Un gruppo di ragazzine sarebbe stato molestato da un uomo di 34 anni, noto alle forze dell’ordine per utilizzo di droghe: l’uomo le avrebbe adocchiate e seguite sin dal distributore automatico. Le minorenni, fuggite a gambe levate, hanno raggiunto il parco e lì, stando all’ipotesi maggiormente caldeggiata dai militari, il 34enne sarebbe stato picchiato da un gruppo di amici delle giovanissime. Oggi, le mamme delle ragazzine coinvolte nel fattaccio sono andate in caserma per sporgere denuncia. Una di loro, una 38enne, a Casteddu Online, racconta: “Ci hanno detto di attendere perchè devono fare le indagini e vedere i filmati delle telecamere. Se poi sarà necessario, le nostre figlie saranno ascoltate alla presenza di uno psicologo. Ci hanno detto che il 34enne ha fatto una denuncia”. Insomma una situazione ingarbugliata che dev’essere ancora totalmente sciolta.“Intanto, mia figlia ora è terrorizzata. Ha paura, ha solo dodici anni e mi ha detto che non vorrà più uscire sola nemmeno per andare a giocare al parco, che si trova vicinissimo alla nostra casa, con le sue amichette”.