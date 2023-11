Selargius, dai banchi di scuola ai campi: al via i corsi di formazione

Per ogni corsista è prevista una indennità di 2 euro per ora formativa seguita oltre che una indennità di viaggio. Non solo corsi per estetista, parrucchiere e informatico, bensì anche quelli che si occupano della terra e delle tante potenzialità che offre: uno dei settori trainanti di tutta l’Isola, diventa motivo di approfondimento al fine di creare sbocchi occupazionali. In questo periodo storico, caratterizzato da sempre più disoccupati e precari, dirigere l’esercito di chi è in cerca di un lavoro stabile e sicuro verso una professione che potrebbe garantire un futuro proficuo è l’input che spinge la Regione a finanziare i corsi professionali, sempre più presi d’assalto da giovani e over. L’agenzia formativa accreditata e inserita nell’elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare attività di formazione professionale “Agrenta” ha messo in campo le opportunità di formazione professionale nell’ambito agricolo e agroalimentare, profili professionali specifici nei settori della produzione agricola, della trasformazione alimentare e della gestione del verde pubblico. Tra questi, addetto agli interventi agronomici, operatore florovivaista, addetto giardiniere, addetto alle attività di trasformazione di frutta e ortaggi, ma anche operatore alla lavorazione di paste alimentari e prodotti da forno, per prepara impasti, gestire la lievitazione, cucina e confezionare prodotti da forno. E ancora: tecnico delle attività di gestione della cantina per gestire il processo di vinificazione, dall’organizzazione della vendemmia alla commercializzazione del vino.

I corsi sono destinati a disoccupati maggiori di 18 anni domiciliati in Sardegna.