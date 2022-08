Selargius, cercasi Maggie disperatamente: appello a Radio Zampetta Sarda

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA; SELARGIUS, CERCASI MAGGIE DISPERATAMENTE.

Scomparsa a SELARGIUS, quartiere tra il Comune e l’oratorio di San Luigi, via Cavour. Contattate il numero: 3883626068

Maggie ha circa 4 anni, aiutateci a ritrovarla è parte integrante della famiglia.

Nonostante abbia cercato di chiudere il giardino su tutti i lati, lei trova spesso il modo di uscire nei punti deboli delle reti confinanti con le altre proprietà.

Maggie, gatta arrivata a casa mia da randagia che era piccolissima, poi sterilizzata e curata, ha circa 4 anni, è diffidente col mondo, si fida solo di me persino in casa, e di nessun altro.

Manca dalla sera di martedì 23 agosto, ultimo avvistamento fatto da mia madre intorno alle 22:30 nel nostro giardino. Lei, come gli altri, è abituata a dormire dentro casa la notte, ma mia madre la sera non è riuscita a farla rientrare (sicuramente perché interessata a beccare qualche blatta visto che il quartiere si è riempito).

Ho fatto diverse ronde notturne senza trovarla, potrebbe essere rinchiusa per sbaglio in qualche garage o giardino dalla quale non riesce ad uscire.

Vi chiedo di controllare garage, cantine o giardini di proprietà disabitate, sia vostre o di vicini di casa.

Selargius, quartiere tra il Comune e l’oratorio di San Luigi, via Cavour.

Maggie con gli altri risulta davvero tanto diffidente e non si fa avvicinare facilmente.

È tigrata come in foto, ha le zampette nere, sotto, tranne una chiara. Ha una ciste sulla testa, visibile come crestino o rialzo del pelo anche a occhio nudo, senza il tatto.

Vi ringrazio per le condivisioni

Potete anche salvare la foto e condividerla su whatsapp

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali