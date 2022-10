Selargius, auto si schianta contro un cancello: “Qui ci scapperà il morto, vogliamo i dissuasori”

Un rumore fortissimo, verso le 6:15, ha svegliato quasi tutti gli abitanti di via Bellini, a Selargius. Al civico otto un’auto aveva appena centrato il cancello di una palazzina. I danni sono evidenti, per terra è rimasto un paraurti “di una Citroen”, denuncia una delle famiglie che vivono nello stabile: “Eravamo scegli da poco, mio marito ha sentito il botto e si è affacciato. La macchina era già scomparsa, il cancello è stato sfondato in pieno, è uscito dall’asse”, racconta Stefania Portas. “Sei mesi fa è stato il turno del nostro muro, preso in pieno da un’altra auto. Avevamo sistemato il cancello da poco, spendendo duemila euro, adesso altri danni salati. Abbiamo una bimba piccola, se ci fossimo trovati lì sarebbe capitata una tragedia”.

Nella strada “corrono tutti come pazzi, di giorno e soprattutto di notte”. La donna ha scritto un post di denuncia su Facebook, chiamando in causa il sindaco Gigi Concu: “Deve mettere dei dissuasori, prima o poi qui ci scappa il morto. La situazione, così, non è più sostenibile”. Parole condivise dal marito, Davide: “Tutti pensano di trovarsi in una pista, almeno sino a via San Martino. Siamo davvero esasperati e preoccupati”.