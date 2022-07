Ha sentito un forte botto ma, inizialmente, non si è preoccupato e ha pensato che si trattasse del camion dei rifiuti. Invece, purtroppo, la realtà è stata totalmente diversa. Marco Loi, 38enne di Selargius, ha scoperto che la sua Fiat Panda era stata quasi totalmente distrutta: “Un ragazzo al volante di una Punto l’ha centrata in pieno e, dopo essersi fermato qualche secondo, è fuggito. I danni sono ingenti, tra fiancata, fari e sportelli si parla di almeno duemila euro, e l’auto l’avevo comprata solo quattro anni fa”. Loi racconta di essere andato dai carabinieri: “Ma c’è poco da fare. Non è un atto vandalico e mi è stato detto che le telecamere della zona sono momentaneamente fuori servizio. E, dall’assicurazione, sono stati chiari, devo riparare tutto a mie spese”. Il 38enne ha però un asso nella manica: “La mia telecamera di sorveglianza ha ripreso tutta la scena. Purtroppo non si vede la targa dell’auto del giovane”.

Ma Loi, che ha contattato la nostra redazione per lanciare un appello, confida nel buon senso di chi ha causato l'incidente: "L'automobile mi serve per andare al lavoro, sono una persona onesta che non ha mai fatto del male a nessuno. Mi appello al guidatore della Fiat, mettiti una mano sulla coscienza e fatti vivo per risarcirmi tutti i danni."

