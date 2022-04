Ieri a Selargius i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, a conclusione di un intervento su strada e dei successivi accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida in stato di ebbrezza un 48enne del luogo, operaio. Fermato mentre era alla guida della propria Fiat Punto e sottoposto a test con etilometro, l’uomo è risultato essere positivo con un tasso di 2,07 grammi per litro, vale a dire oltre 4 volte il massimo consentito. La patente di guida gli è stata ritirata mentre l’auto è stata sequestrata e affidata al medesimo proprietario in custodia giudiziale. Non potrà naturalmente utilizzarla fino alla risoluzione del problema che non avverrà verosimilmente in tempi brevi.

L'articolo Selargius, alla guida con un tasso alcolemico 4 volte il consentito: operaio denunciato proviene da Casteddu On line.