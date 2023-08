Selargius, addio alle reti colabrodo: finiti i lavori per le nuove tubature dell'acqua in pieno centro

La giornata di passione e disagi è terminata, gli operai di Abbanoa hanno terminato i lavori sulla condotta principale che, dalla Ss 554 porta l’acqua a tutto il paese di Selargius. Dai rubinetti è tornata a scorrere l’acqua, come confermano dalla stessa azienda idrica inoltre non sono previsti altri lavori nei prossimi giorni. È stato il sindaco Gigi Concu a fare il punto della situazione con tanto di post pubblico su Facebook: “Parliamo di un intervento che, a parte i comprensibili disagi, ci consentirà di avere una rete finalmente efficiente e di risolvere i problemi della scarsa pressione. Tutto questo grazie all’investimento di Abbanoa sul nostro territorio, che in cifre ammonta a circa un milione e mezzo di euro e a tre chilometri di nuove condotte. E grazie al personale dell’impresa, sarda, che con grande professionalità sta operando sul territorio”, così il primo cittadino. Certo, i disagi non sono mancati, soprattutto considerando che siamo in pieno agosto. Ma, alla fine, tutte le operazioni sono andate per il meglio.

Dei Comuni dell’area metropolitana, Selargius era il centro con il più alto tasso di dispersione idrica pari al 72%: in pratica soltanto un quarto dell’acqua immessa in rete arrivava nelle case de selargini: gli altri venivano dispersi nelle perdite che per la stragrande maggioranza erano sotterranee e non emergevano in superficie e quindi di difficile individuazione. Ora, per i trentamila abitanti di Selargius, si può finalmente dire che le reti colabordo sono già un ricordo.