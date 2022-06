Selargius, addio alle code in via Roma: attivato il primo semaforo intelligente

Niente più code interminabili lungo la via Roma: da oggi a Selargius entrerà in funzione il semaforo intelligente. “Un grande traguardo per il nostro territorio e una risposta concreta a una delle esigenze più sentite dagli operatori della zona industriale e dai tanti residenti, e non, che quotidianamente percorrono la strada in questione”, commenta il sindaco Gigi Concu. “Ringrazio l’Anas per questo importantissimo intervento che ci consentirà di porre fine a una questione che si trascinava da anni”. Gli occhi sono puntati al chilometro 9,200 della Ss 554, dove da ieri i tecnici Anas sono al lavoro per il montaggio e la taratura. “Gli interventi consistono nella sostituzione delle vecchie lampade con la più efficiente illuminazione a led e l’istallazione, lungo i pali, di un sistema di rilevatori del flusso di traffico”, spiegano i vertici Anas. “Questo sistema si avvale di telecamere che hanno come funzione il monitoraggio del flusso veicolare in tempo reale. Consentirà di regolare i tempi di accensione e spegnimento delle luci, prevenendo il più possibile l’accumulo di code in particolare sulla statale 554, ma anche sulle strade secondarie”, precisano. Si parte da Selargius, ma si proseguirà lungo tutta l’arteria di collegamento dell’hinterland. “I lavori fanno parte di un più ampio piano di Anas per l’ammodernamento degli impianti tecnologici che riguarda tutti i semafori della Ss 554 “Cagliaritana”. Gli interventi, una volta conclusi, consentiranno un migliore smaltimento dei flussi di traffico su tutto il tratto di strada in gestione”, sottolineano i vertici. Un primo grande risultato ottenuto: “Dopo anni di interlocuzioni e di confronti con l’Anas, due mesi fa, in occasione dell’incontro alla presenza dell’assessore regionale ai Lavori pubblici, siamo arrivati a questo importante accordo”, chiarisce il primo cittadino. “Il prossimo passo sarà l’ammodernamento del semaforo di via Nenni. Impianti che un volta installati lungo tutta l’arteria consentiranno di raggiungere Cagliari in tempi sicuramente più rapidi”.