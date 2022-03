I carabinieri hanno portato tutti in caserma, accertamenti sono in corso

SELARGIUS. Oscuro episodio nel tardo pomeriggio di oggi 14 marzo nel parco lineare di Selargius. Secondo quanto finora emerso dagli accertamenti in corso da parte dei carabinieri, un tossicodipendente di 34 anni avrebbe molestato alcune ragazzine, tutte di 13 anni, che si trovavano in gruppo per trascorrere, come ogni giorno, qualche ora assieme. Il molestatore sarebbe però stato poi affrontato e pestato dai compagnetti delle ragazzine intervenuti in loro difesa quando è stato raccontato loro quanto successo. Sono arrivati i carabinieri che hanno portato tutti in caserma per capire quanto accaduto dal racconto delle ragazzine, reso alla presenza dei loro genitori. Tutt’ora sono in corso gli accertamenti, che sicuramente andranno avanti fino a tarda sera.