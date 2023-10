"Sei stata come una mamma", il dolore di Giorgia per la morte di Francesca Immacolata Serra

Sei stata come una mamma per me ed io come una figlia

Mi mancherai tanto

Giorgia annuncia la scomparsa dell’amata

Francesca Immacolata Serra

I funerali avranno luogo giovedì 2 novembre alle ore 10:30 presso la Parrocchia di San Paolo in piazza Giovanni XXIII in Cagliari.

Agenzia funebre Don Bosco 3887869350 Piazza Giovanni XXIII 63/65 Cagliari

Fonte: Casteddu on line