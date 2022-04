Sei oli sardi premiati con le Tre Foglie dal Gambero Rosso

(ANSA) - CAGLIARI, 12 APR - Anche sei extravergine sardi sono stati premiati con le Tre Foglie dal Gambero Rosso. Entrano nella Guida "Oli d'Italia 2022" che traccia la mappa delle eccellenze dell'oro verde made in Italy. Sono: Denocciolato Monocultivar Bosana 2021 F.lli Pinna; Bosana Monocultivar Bosana 2021 Accademia Olearia; Incanto Monocultivar Bosana 2021 Olio Senso; Olio Extravergine di Oliva Bio 2021 Masoni Becciu; San Giuliano Fruttato Cuor d'Olivo 2021; Domenico MancaTresLizoz Monocultivar; Semidana Bio 2021 Agriturismo Il Giglio.

Per gli esperti del Gambero Rosso, la Sardegna è "un territorio che si sta sempre più caratterizzando per la costante crescita qualitativa dei prodotti presentati. Questa è infatti la tendenza dell'Isola da qualche anno a questa parte: si punta tutto sulla valorizzazione delle varietà autoctone attraverso una produzione sempre più attenta alla qualità". Sono 482 le aziende italiane presenti nella dodicesima edizione della guida, con 861 oli extravergine di altissima qualità e 217 premiati con le Tre Foglie. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa