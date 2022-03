Cagliari

Anas incarica le imprese

Sono stati consegnati oggi da Anas i lavori per l’eliminazione dei nodi critici della Statale 131 “Carlo Felice, nel tratto compreso tra il km 162,700 al km 209,500, in provincia di Sassari. Gli interventi, affidati tramite Accordo Quadro già disponibile, riguardano il lotto 3 per un investimento complessivo di 49 milioni di euro.

“Prosegue l’importante azione della Regione volta ad ammodernare la rete stradale sarda per renderla più efficiente in termini di sicurezza stradale, abbattendo la percentuale di incidentalità, e più efficace dal punto di vista dei collegamenti, con particolare riguardo a quelli relativi all’asse stradale principale e ai punti di collegamento con le zone interne”, ha spiegato il Presidente della Regione Christian Solinas, ponendo l’accento sull’importanza di avere infrastrutture viarie all’altezza delle sfide del momento e mettendole direttamente il relazione con le ricadute positive per i territori.

“La raggiungibilità e l’accesso dei territori rappresentano non solo uno degli elementi fondamentali dell’azione regionale che nel corso di questa Legislatura ha già consentito di sbloccare cantieri e portare a compimento interi tratti di opere ritenute strategiche, ma è anche lo strumento per avviare progetti di sviluppo e per trasferire ricchezza ai territori non solo dal punto di vista turistico ma anche in chiave di spopolamento: dotare i territori di nuove opere stradali equivale a trasferire loro ricchezza”, ha concluso il Presidente.

I comuni interessati sono Cossoine-Pozzomaggiore, Giave, Thiesi-Torralba, Bonnanaro, Siligo, Codrongianos-Saccargia, Oschiri, Florinas, Muros, Sassari-scala di giocca

“Diamo una ulteriore prova della volontà di invertire quel trend negativo che per troppo tempo ha caratterizzato le opere infrastrutturali sarde, causando un deficit che ci posiziona ai margini delle classifiche nazionali ed europee”, ha aggiunto l’Assessore dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris, entrando nello specifico del progetto: “Il risultato odierno aiuta concretamente un territorio di primaria importanza per l’economia sarda ed è un altro importante passo verso la modernizzazione della 131 in un tratto delicato e strategico. Stiamo intervenendo con forza e decisione in un segmento, quello delle strade, fondamentale e imprescindibile per lo sviluppo socio economico della Sardegna”.

I lavori fanno parte di un più ampio progetto, suddiviso in tre lotti, del valore complessivo di 135 milioni di euro. Prevedono il miglioramento degli standard di sicurezza di un tratto di oltre 100 chilometri (tra il km 108 e il km 209) mediante la realizzazione di 6 nuovi svincoli e la messa in sicurezza di ulteriori 21 svincoli, oltre alla messa in sicurezza degli accessi diretti alla strada anche attraverso l’adeguamento della viabilità locale.

Mercoledì, 30 marzo 2022