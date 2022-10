“Non vogliamo adagiarci sugli ottimi risultati di questa estate, ma analizzarli attentamente per ragionare sul futuro del turismo in Sardegna, fondamentale comparto per l’intera economia”, ha sottolineato l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa. “Abbiamo cominciato a farlo, nei giorni scorsi, con gli ‘Stati generali del Turismo’, ma le occasioni di confronto con gli operatori del settore si ripeteranno. Inoltre, da questo mese, con la presenza al TTG Travel Experience di Rimini, riprende anche la promozione della ‘Destinazione Sardegna’ negli appuntamenti fieristici internazionali”.

“Nel 2022, tra aeroporti e porti, abbiamo già superato i 6 milioni di arrivi dall’inizio dell’anno, dei quali 4,5 milioni tra giugno e settembre”, ha reso noto Solinas. “Valutando anche le indicazioni che arrivano da questi dati, dobbiamo programmare la prossima stagione per confermare e consolidare il successo di quest’anno, che non rappresenta un punto d’arrivo, ma un’importante base di partenza”.

“Ci aspettavamo numeri in linea con quelli record del 2019, ma i dati degli arrivi a settembre sono addirittura superiori a quelli pre-pandemia. Inoltre, è previsto che il flusso turistico prosegua positivamente anche nel mese di ottobre, a riprova che la Sardegna ha le potenzialità, che vanno oltre il turismo balneare, per allungare la stagione”. Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, commentando i dati degli arrivi negli scali portuali e aeroportuali a fine estate.

Fonte: Link Oristano

