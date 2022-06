Cagliari

Al Teatro Massimo di Cagliari calcheranno il palco Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio, Remo Girone, Lucrezia Lante della Rovere ed Emilio Solfrizzi

Stamane nel foyer del Teatro Massimo di Cagliari, è stata presentata la stagione 2022-23 di Prosa & Danza, organizzata dalla Cedac.

Cartellone ricco, si va da novembre ad aprile.

Ne hanno parlato il presidente della Cedac, Antonio Cabiddu, il vice presidente Mario Pinna e la direttrice artistica Valeria Ciabattoni. Al tavolo della conferenza stampa anche Maria Dolores Picciau, assessora alla cultura del comune di Cagliari.

Partenza a novembre, dal 9 al 13 i, con “Hamlet”, liberamente tratto dall’opera shakespiriana. In scena due volti noti al grande pubblico: Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio, diretti da Francesco Tavassi.

Dal 23 al al 27 novembre, “Il compleanno” di Harold Pinter. In scena Maddalena Crippa, altro mostro da palcoscenico. “Dal sogno alla scena- Un incontro teatrale”. In scena Pako Loffredo, Demi Licata, ma soprattutto Daniel Pennac, autore del testo. Il celebre scrittore francese sale sul palco. Musiche di Alice Loup e messa in scena di Clara Bauer. Tutto questo dal 7 al 11 dicembre.

Si gira l’anno, dal 4 all’8 gennaio 2023, “Il marito invisibile”, commedia di Edoardo Erba. Ai posti di combattimento Maria Amelia Monti e Marina Massironi.

Ricordate Macbettu? Ovvero il Macbeth in logudorese secondo Alessandro Serra. Successo planetario. Serra, stavolta traduce a adatta “La tempesta”, sempre di Shakespeare. In scena Fabio Barone e Andrea Castellano. Dal 11 al 15 di gennaio. La curiosità non può non essere grandissima.

Dall’1 al 5 febbraio, “Il cacciatore di nazisti”, la straordinaria vita di Simon Wiesenthal. Remo Girone farà rivivere quei tempi lontani, ma vicini al tempo stesso.

15-19 febbraio: “Mille” di Andrea Muzzi con Ninni Bruschetta, nei panni di un uomo mite e dalla gentilezza quasi provocatoria.

“La divina Sarah”, ovvero la vita di Sarah Bernhardt, interpretata da Lucrezia Lante della Rovere, in scena con lei Stefano Santospago. Dal 1 al 5 marzo.

Dal 15 al 19, sempre di marzo, “Il malato immaginario”, Emilio Solfrizzi e le sue paure che gli ha “contagiato” Moliere.

22-26 marzo: “Glob” con Rémi Jacques e Jean- Félix Bélanger. “Uno spettacolo pieno di sorprese, dolcezza circense e tempi magici”.

Chiuderà la stagione teatrale Cedac, “Boston marriage” con Maria Paiato e Mariangela Granelli.

Un incontro tra protagoniste dove la convenzione è assente. E il dubbio e gli scontri verbali fendono salotto, aria e aura di ognuna delle due donne. L’una contro l’altra armate. O amate?

Nel pregno cartellone anche quattro appuntamenti legati alla danza.

Il 21 e il 22 Ukraina gran gala ballet: antologia di quadri dai capolavori della storia del balletto.

11 e 12 febbraio “La danse/Bolero” della Koresh dance company. Incrocio tra il dipinto di Matisse, “La danse”, appunto e il “Bolero” di Ravel. Creazione del coreografo israeliano Alon Koresh.

A marzo, 11 e 12 “Don Juan” della Fondazione nazionale della danza/ Aterballetto. Nella coreografia appaiono tutti i personaggi del “Don Giovanni”.

Si chiude ad aprile, il 15 e il 16, il Balletto di Roma con “Astor- Un secolo di tango”, omaggio al grandissimo compositore argentino. (Marcello Atzeni)

Giovedì, 9 giugno 2022