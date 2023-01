Oristano

Ancora gravi difficoltà per una famiglia della provincia di Oristano

Da sei mesi non riceve più i panni per la figlia, affetta da una patologia che richiede assistenza 24 ore su 24. Dovrebbe fornirli la Santex, società della penisola alla quale la Regione Sardegna ha affidato l’appalto per la consegna degli ausili destinati ai disabili.

La donna, che risiede in un piccolo centro dell’Oristanese, esasperata da questa situazione minaccia ora di rivolgersi a un legale.

“Ho chiamato più volte all’ufficio protesi della Asl di Oristano”, racconta, “mi hanno risposto che avrebbero sollecitato, ma sono già al sesto sollecito. Ho provato anche a contattare direttamente la Santex, ma senza risultati. Da sei mesi sono costretta a comprare i panni in farmacia (ne consuma almeno 3 al giorno), a 18 euro la confezione. Se non avrò riscontri entro una settimana sarò costretta a intraprendere le vie legali. Non possono essere le persone come mia figlia a pagare le conseguenze di questa disorganizzazione”.

“Casi come questi si stanno moltiplicando in tutta la Sardegna, ma noi non abbiamo competenza su queste forniture”, confermano dalla direzione della Assl di Oristano: sia l’ufficio ausili che la Regione hanno sollecitato più volte l’azienda, ma sino a oggi senza alcun risultato.

La società ha confermato di avere difficoltà a reperire alcuni prodotti e nascono così i ritardi nelle forniture ai pazienti. L’unica conferma è che almeno per gli invalidi gravissimi o per chi è ospite nelle Ras le consegne stanno arrivando puntualmente.

Nelle scorse settimane denunce simili erano arrivate anche da Terralba e Oristano. Su questi disservizi il consigliere regionale del M5S Michele Ciusa aveva presentato recentemente un’interrogazione al presidente Solinas.

“Proseguono i gravi ritardi nella consegna a domicilio degli ausili ad assorbenza per persone incontinenti”, aveva scritto Ciusa, “la Santex S.p.A., vincitrice della gara d’appalto, non ha mai garantito il servizio in maniera efficiente come previsto dal bando, creando gravi disservizi agli utenti ed ai disabili”.

