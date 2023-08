Sei artisti per sei grandi opere: un successo il Simposio di scultura di Fordongianus – Le foto

Fordongianus

Tanti temi diversi e molti visitatori per l’edizione numero 29

Dopo tre anni di stop, il Simposio internazionale di scultura su pietra trachite di Fordongianus è,ripartito nel segno di un grande successo. Tra la creatività dei temi scelti e tanti visitatori interessati, i sei artisti hanno lavorato e completato le proprie opere in una settimana.

Il bilancio per il sindaco Serafino Pischedda è assolutamente positivo. “Siamo molto soddisfatti sia per l’affluenza di pubblico durante tutte le giornate, da fine luglio al 5 agosto, con tanti visitatori, appassionati d’arte e fotoamatori; sia per la qualità degli artisti e le loro creazioni”, ha commentato il primo cittadino di Fordongianus. “Un riscontro che ci ha davvero stupiti, con tanti che ci hanno addirittura scritto via mail per informarsi su orari e luogo, per poter vivere a pieno il simposio”.

Piena libertà agli artisti sulla scelta del tema. “Gli scultori si sono ispirati ai loro lavori abituali e alle proprie passioni. Tuttavia tutti hanno scelto si sviluppare le loro opere in verticale”, ha spiegato Pischedda. “La lombarda Silvia Maffioli ha scolpito Maree, un confronto tra la razionalità e l’emozionalità che albergano in tutti noi, interpretato attraverso il mare. Genesio Pistidda, unico sardo, ha presentato Infinity, un tributo al grano e all’acqua di Fordongianus, dalla quale ha tratto ispirazione”.