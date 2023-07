Sei artisti internazionali per il gran ritorno del Simposio di scultura a Fordongianus

Il paese del Barigadu quest’anno non manca l’appuntamento e da venerdì 28 luglio a sabato 5 agosto ospiterà la manifestazione promossa dal Comune (con la collaborazione della Pro loco) per diffondere la conoscenza della pietra locale come oggetto d’arte.

Le opere realizzate durante la manifestazione artistica resteranno nel paese del Barigadu: “Inizialmente le esporremo all’esterno del Sardegna Grand Hotel Terme”, spiega Pischedda. “Alcune abbiamo intenzione di collocarle nell’ex mattatoio che stiamo restaurando e dovremmo destinarne alcune all’Ente foreste a ai Comuni con i quali abbiamo ancora aperte alcune situazioni che il Covid ha bloccato”.

In definizione anche il cartellone di iniziative collaterali al Simposio: “Avremmo sicuramente la presentazione del libro Voglia di restare. Indagine sui giovani nell’Italia dei paesi, in collaborazione con il Festival letterario Èntula, libro che abbiamo scelto perché si lega bene al Simposio come arte del saper fare”.

“Esprimo grande soddisfazione perché siamo riusciti a ripartire. Non era facile, così come non è facile organizzare una manifestazione per 29 anni. Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a ottenere un finanziamento dalla Fondazione di Sardegna”, conclude il sindaco di Fordongianus Serafino Pischedda. “Ci auguriamo che sia una bella edizione, con l’obiettivo di andare avanti. Il simposio è la nostra manifestazione più longeva e quella alla quale teniamo di più”.