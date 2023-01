Iglesias

La condanna definitiva a quasi dieci anni dal rogo

Un uomo è stato condannato in via definitiva a sei anni di reclusione per incendio boschivo doloso. I fatti risalgono al 25 agosto 2013: le fiamme avevano percorso 15 ettari nelle campagne di Sant’Antioco. L’incendiario (S. B.) dovrà risarcire la Regione Sardegna del danno ambientale causato e delle spese sostenute per lo spegnimento dell’incendio. In totale si parla di 40.000 euro.

L’uomo – che aveva attivato ben cinque punti di innesco lungo la Provinciale 76, in località di Peonia Rosa, Coaquaddus e Maladroxia – era stato identificato e deferito all’autorità giudiziaria dal nucleo investigativo di Iglesias del Corpo forestale. La Regione Sardegna si era costituita parte civile, formalizzando l’interesse già dall’udienza preliminare.

Per la condanna definitiva si è reso necessario il terzo grado. Il giudizio in primo grado era arrivato a dicembre 2017 e anche in quell’occasione il giudice aveva condannato l’incendiario a sei anni di reclusione, con le pene accessorie dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l’interdizione legale durante la carcerazione.

La condanna è stata poi confermata dalla prima sezione della Corte di Cassazione.

Domato soltanto dopo 24 ore, l’incendio del 2013 aveva percorso circa 15 ettari fra bosco, macchia mediterranea, cisteto e pascolo. Le operazioni di spegnimento, coordinate dal personale del Corpo forestale, comportarono l’intervento oltre che di uomini e mezzi terrestri del sistema antincendio (volontari della Protezione civile, vigili del fuoco e compagnie barracellari), anche dei mezzi aerei regionali e di ben due Canadair.

