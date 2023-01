Ozieri

Respinto più volte, continuava a presentarsi a casa dei genitori con regali e proposte

Per le feste ha seguito in Sardegna una ragazza che aveva visto sui social, è riuscito a scoprire che si trovava in un paese del Logudorese e ha incominciato a presentarsi a casa dei suoi genitori con regali natalizi, invitandola a uscire con lui.

Nonostante i ripetuti rifiuti, il giovane – un consulente finanziario di 28 anni, originario della provincia di Modena – ha continuato l’opprimente corteggiamento, suonando insistentemente al campanello di casa. Neanche gli interventi di polizia e carabinieri l’hanno convinto a rinunciare.

Alla fine il questore di Sassari ha emesso un provvedimento di ammonimento per atti persecutori, seguito da un foglio di via obbligatorio: il giovane dovrà tornare a casa e per tre anni non potrà mettere piede nel comune in cui vive la sua vittima, né in quelli vicini.

L’assurda vicenda è incominciata quando l’uomo ha visto sui social una foto della ragazza, originaria di un paese del Logudoro, e si è invaghito di lei. Ha incominciato a importunarla continuamente, anche utilizzando falsi profili e inviandole alcune foto che lo mostravano seminudo.

Dopo aver scoperto che la giovane lavorava come ragazza immagine presso una discoteca di Firenze, l’uomo era riuscito a rintracciarla sul posto di lavoro, tentando per tutta la serata un incalzante e inutile corteggiamento, finché su richiesta della giovane era stato allontanato dai buttafuori del locale.

Ma non si era arreso: dopo aver scoperto che la ragazza era rientrata in Sardegna per trascorrere le festività con i propri familiari, l’uomo alla vigilia di Natale si è imbarcato per l’isola e ha prenotato per alcune settimane una stanza in un B&B del Logudorese. Dopo una serrata ricerca – interpellando negozianti, baristi, passanti e automobilisti, mostrando foto della ragazza e dei suoi familiari prese dal web – il consulente finanziario è riuscito a rintracciare il paese e l’esatta ubicazione dell’abitazione della giovane. E sono incominciate le insistenti visite a casa.

Alla fine il Commissariato di Pubblica sicurezza di Ozieri ha segnalato il caso ed è scattato il provvedimento del questore di Sassari. Dopo l’ammonimento per atti persecutori, in caso di violazione è previsto l’arresto obbligatorio di stato di flagranza.

Sabato, 7 gennaio 2023