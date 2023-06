Sedilo si prepara per l’Ardia. In Prefettura incontro su sicurezza e ordine pubblico

Sedilo

Si è riunito il Comitato provinciale presieduto dal prefetto Angieri

A tre settimane dall’Ardia, in programma a Sedilo giovedì 6 luglio e venerdì 7, stamane in Prefettura, a Oristano, si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. È stata presentata la cornice delle attività di safety e security poste a garanzia della sicurezza di tutti i partecipanti alla manifestazione e della tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, i cui dettagli tecnici saranno affrontati più compiutamente in Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, già convocata per il prossimo 23 giugno, e in un tavolo tecnico in Questura.

A presiedere il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica è stato il prefetto Salvatore Angieri. Erano presenti forze dell’ordine, l’amministratore straordinario della Provincia Massimo Torrente, il sindaco di Sedilo Salvatore Pes, il vice-comandante provinciale dei vigili del fuoco e rappresentanti del Corpo Forestale e della Asl 5 di Oristano.

“L’obiettivo”, ha dichiarato a margine dell’incontro il prefetto Angieri, “è quello di offrire al pubblico che affollerà il percorso una festa in massima sicurezza”.

Mercoledì, 14 giugno 2023