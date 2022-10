L’intervento dei volontari Oipa, guidati da delegato provinciale Roberto Fadda, è stato immediato: una volta sul posto hanno potuto constatare lo stato proccupante in cui versavano gli animali: complessivamente 9 adulti (3 maschi e 6 femmine) di cui una femmina gravida e 7 cuccioli di circa 3/4 mesi. Si tratta di pastori maremmani e fonnesi.

Ad allertare gli Angeli blu è stato il proprietario del terreno: un agricoltore che si è ritrovato davanti all’amara scoperta solo in seguito all’acquisto dell’appezzamento di terra.

Erano 16, tra adulti e cuccioli, abbandonati in un terreno nelle campagne dell’Oristanese. I volontari dell’Oipa di Oristano sono impegnati già da diverse settimane nel prendersi cura di loro: erano stati lasciati senza cibo e senza cure.

Alcuni degli esemplari adulti soccorsi dall'Oipa

Alcuni di loro erano feriti. Un cucciolo presentava una profonda ferita alla gola e la femmina gravida era priva di un pezzo di zampa, che è stato asportato da un veterinario. Entrambi stanno bene e si è cercata per loro una buona adozione.

“I nostri volontari si sono occupati di sfamarli, sverminarli e di somministrare un antiparassitario”, ha spiegato il delegato provinciale Roberto Fadda. “Il nostro obiettivo ora è la sterilizzazione degli adulti, che resteranno in quel terreno. Il proprietario, con il nostro aiuto, ha deciso di tenerli, ma se non venissero sterilizzati tra pochi mesi il numero raddoppierebbe”.

“A breve nasceranno i cuccioli della femmina gravida”, ha detto ancora Fadda, “e per loro ci occuperemo dell’adozione, come abbiamo fatto per altri”.

L’Oipa nazionale per il caso oristanese ha aperto una raccolta fondi e lanciato un appello per il sostegno nella raccolta alimentare e nelle tante spese sanitarie da affrontare per garantire un futuro e una vita dignitosa ai cani.

Si può contribuire attraverso il conto corrente postale n. 43035203 intestato a “OIPA Italia Odv”, inserendo l’importo desiderato e la causale “Offerta 16 cani – Oipa Oristano”. Si può anche effettuare un bonifico bancario intestato a “OIPA Italia Odv”, con la stessa causale e queste coordinate: codice IBAN IT28P0760101600000043035203, codice Bic/Swift: BPPIITRRXXX. Nel caso di bonifico postale (es. BancoPosta) si può utilizzare il c/c n. 43035203.

Anche l’assegno (non trasferibile) è accettato: basterà intestarlo a “OIPA Italia Odv” e inviarlo all’indirizzo OIPA Italia Odv, Via Gian Battista Brocchi 11, 20131 Milano, specificando con un messaggio a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. a quale appello o progetto è destinata l’offerta. Infine è possibile utilizzare una carta di credito/PayPal, attraverso la pagina dedicata sul sito Oipa.