Sedici anni di minacce e botte dal marito, 47enne di Oristano si salva con uno screenshot

Per diciassette anni, dal 2007, ha tollerato minacce, anche di morte, e maltrattamenti davanti ai figli minorenni da parte del marito. Una operatrice socio sanitaria di Oristano di 47 anni, un mese fa, esausta, ha mandato uno screenshot con la scritta “1522”, il numero antiviolenza, ad una collega. Lei ha compreso subito il messaggio e ha avvisato i carabinieri. A casa della presunta vittima sono arrivate due pattuglie, per accertare quanto stava accadendo tra quelle mura. Ed è emersa una situazione di inferno: la donna non aveva denunciato mai nulla per paura.

Solo a dicembre scorso si era fatta coraggio ed aveva preso contatti con il centro antiviolenza di Oristano per chiedere aiuto nel reperimento di un’altra sistemazione abitativa, visto l’aggravarsi della situazione.

L’attività dei carabinieri, che dopo aver carpito la fiducia della donna sono riusciti a chiarire la situazione, si è conclusa favorevolmente con l’ordinanza del gip del tribunale di Oristano: il marito, un 57enen disoccupato con qualche precedente, non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie. L’uomo era addirittura riuscito a indurre la donna a lasciare la propria abitazione e trasferirsi dai genitori.

Un altro caso di maltrattamenti risolto non solo grazie al tempestivo intervento dell’arma, ma soprattutto grazie al coraggio che sono riusciti a trovare l’amica della vittima e la vittima stessa nel chiedere aiuto delle Forze dell’Ordine e denunciare i fatti: solo così si può arginare un fenomeno così grave e sempre più diffuso.