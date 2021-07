Sedicenne morta nell'incidente stradale: per i funerali lutto cittadino a Carbonia

La cerimonia nella parrocchia di San Ponziano alle 11.30

CARBONIA. Lutto cittadino a Carbonia domani, giorno dei funerali di Beatrice Arru, la 16enne morta nell'incidente stradale avvenuto ieri 4 luglio in città, in via Gramsci, in cui altre quattro persone sono rimaste ferite. Lo ha annunciato sulla pagina Facebook la sindaca Paola Massidda. «Ho firmato stamattina l'ordinanza che proclama il lutto cittadino per la giornata del 6 luglio accogliendo in questo modo il comune sentimento di dolore espresso dalla cittadinanza per la tragica morte della giovanissima Beatrice - scrive la prima cittadina - Il lutto cittadino vuole essere il modo per esprimere vicinanza ai genitori di Beatrice e alle famiglie dei ragazzi coinvolti in questo assurdo incidente stradale avvenuto nel centro città alle prime luci dell'alba di domenica».

La prima cittadina lancia un appello alle famiglie. «Come istituzioni, genitori e comunità educante abbiamo una forte responsabilità: offrire modelli alternativi e sani di socialità che consentano ai nostri figli di godere e gioire della loro età senza esporsi a rischi inutili - spiega - L'impegno è di trovare la strada insieme alle associazioni, ai servizi sociali del Comune e a tutte le professionalità di riferimento, per creare occasioni di incontro e confronto col mondo giovanile per sostenerlo e accompagnarlo in questo momento difficile dove il lutto per i coetanei non dovrebbe trovare spazio». I funerali di Beatrice Arru saranno celebrati alle 11.30 nella parrocchia di San Ponziano a Carbonia. (ANSA).