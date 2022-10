Secondo e terzo posto nella World Cup per il pizzaiolo di Siamaggiore Roberto Galliazzo

Siamaggiore Due volte sul podio grazie a una margherita in 120 secondi e a una pizza a forma di stella Due piazzamenti di prestigio per il pizzaiolo Roberto Galliazzo, di Siamaggiore, che ha conquistato il secondo e terzo posto nelle categorie “120 secondi” e “Pizza Influencer” alla Pizza World Cup 2022, che si è tenuta a Roma il 5, 6 e 7 ottobre. Giunta alla ventesima edizione, la competizione organizzata dall’Unione pizzaiuoli tradizionali e ristoratori ha visto come protagonisti circa 300 pizzaioli provenienti da tutto il mondo, con una buona presenza dei professionisti francesi e tedeschi e delegazioni coreane, giapponesi, cinesi e americane. Numerose le categorie, che spaziavano dalla preparazione di pizze classiche a quelle più innovative, con prove a tempo, d’abilità e di free style. “La categoria dei 120 secondi prevede la preparazione e la cottura di una margherita entro due minuti”, ha spiegato Galliazzo. “Ogni difetto della pizza, come per esempio un punto più bruciato o un cornicione non perfetto, comporta una penalità”. L’altra categoria – Pizza Influencer – è una novità. La gara consiste nella preparazione in 12 minuti di una pizza, la cui foto viene poi caricata nella pagina ufficiale della competizione per la votazione da parte del pubblico a casa. Il vincitore viene poi decretato con la somma dei punteggi delle due giurie, tecnica e d’assaggio, e le interazioni al post.

I premiati nella categoria Pizza Inflencer, sulla destra Roberto Galliazzo

“È stata la mia prima partecipazione al concorso. Nel 2016 avevo partecipato alla competizione ‘Napoli Pizza Village’. L’ho fatto quasi per gioco, dal momento che gli avversari erano migliaia e molto agguerriti. Ma nonostante tutto sono riuscito a guadagnare il terzo posto”, ha raccontato Galliazzo. La passione per il mestiere è nata durante gli anni di lavoro in Toscana, al fianco del pizzaiolo Roberto Esposito. Dopo vent’anni, Galliazzo è tornato a Siamaggiore e lavora attualmente in un chiosco di Torregrande. “È andata bene, ma avrebbe potuto andare meglio” ha concluso il pizzaiolo premiato. “Intendo riprovarci l’anno prossimo e sfruttare l’occasione per rivedere tutti i professionisti che ho conosciuto”.

La pizza presentata da Roberto Galliazzo per la categoria Influencer

Lunedì 10 ottobre 2022

Fonte: Link Oristano