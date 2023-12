Scuole sicure a Monserrato, un ampio passaggio pedonale dedicato agli studenti

Durante l’orario di ingresso e uscita dalle scuole, immancabile, si concentra il traffico maggiore di papà e mamme che accompagnano i propri figli: a volte si parcheggia dove capita, inevitabili le code e, sebbene siano supportati da vigili e operatori, per i piccoli studenti è quasi sempre un’impresa percorrere la distanza che li separa al cancello di ingresso. Una problematica comune a, pressoché, tutti i centri abitati che dispongono, in diverse maniere, strategie al fine di assicurare una adeguata protezione per i bambini. A volte, però, come ben ha raccontato la cronaca, non sono mancati incidenti, anche gravi, che, nel corso degli anni, hanno messo in pericolo i piccoli. Per prevenire ogni rischio, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tomaso Locci, in collaborazione con gli assessorati e le commissioni di competenza, tra i quali quello ai lavori pubblici, rappresentato dal vicesindaco Raffaele Nonnoi, ha investito non solo per adeguare gli istituti all’interno delle classi e dei corridoi, bensì anche all’estero con dei percorsi speciali, estesi e ben visibili, al fine di proteggere gli studenti dalle automobili in transito. I lavori sono ancora in corso e interesseranno i vari istituti scolastici presenti nel territorio.