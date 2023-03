Scuole green a Terralba: ecologia e bassi consumi con gli interventi del Comune

Terralba

Lavori nei vari plessi

Scuole più green e attente ai consumi a Terralba, con i lavori di efficientamento energetico che stanno coinvolgendo gli edifici del comune.

“Attualmente sono in fase di conclusione i lavori presso la scuola primaria di via Roma: sono stati sostituiti tutti gli impianti di illuminazione in tutte le aule, i corridoi, gli uffici e gli ambienti tecnici con delle moderne luci a led”, ha spiegato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Andrea Grussu. “Grazie a un lavoro di sinergia con la scuola e la ditta “Casu Antonino di Guspini”, siamo riusciti a intervenire limitando i disagi e senza interrompere le lezioni. Per questo ci tengo a ringraziare gli enti e i soggetti interessati”.