Scuole di volo internazionali a Fenosu? L’assessora Pili: “Benefici per tutto l’Oristanese”

Oristano

Stamane sopralluogo nella struttura con l’amministratore delegato di Aeronike, Faticoni

Nuove prospettive di sviluppo per l’aeroporto di Oristano, dopo l’accordo siglato recentemente con l’Enac . L’assessora regionale all’Industria, Anita Pili, ha voluto incontrare l’amministratore delegato di Aeronike, Riccardo Faticoni, socio di maggioranza di Sogeaor, per capire quale possa essere il futuro immediato dello scalo dei Fenosu.

“Ho incontrato Faticoni per un confronto sui progetti di sviluppo dell’aeroporto di Oristano”, ha dichiarato Pili, “progetti che passano principalmente dall’avviamento delle scuole di volo internazionali”.

Stamane l’esponente dell’esecutivo regionale ha effettuato un sopralluogo a Fenosu. L’amministratore delegato di Aeronike ha aggiornato l’assessora anche su progetti sperimentali in materia energetica, come la possibilità di volare su apparecchi alimentati a idrogeno e la necessità di ridurre i costi di gestione con impianti a energia rinnovabile.

“Certamente rimettere in movimento i molti milioni di denaro pubblico investiti, senza che a oggi siano stati tradotti in servizi per la collettività, è una buona notizia”, ha concluso Pili. “Auspico che, anche se a distanza di anni, si possa davvero creare un indotto tra formazione dei piloti, sperimentazione, ricerca e grandi eventi di cui beneficerebbe l’intero territorio dell’Oristanese”.

Giovedì, 15 giugno 2023