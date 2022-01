Oristano

La mappa tracciata dalla Gilda degli insegnanti

La nuova ondata di contagi da coronavirus sta interessando in queste settimane anche il mondo della scuola nell’Oristanese. Sono diverse, in provincia, le classi al momento in quarantena, come testimonia la mappa tracciata dalla Gilda degli insegnanti.

A Oristano sono in quarantena una classe della primaria di via Solferino e otto classi della primaria di via Bellini. Problemi di Covid anche alla scuola paritaria “Madre Teresa Quaranta” (Sacro Costato), in via Vittorio Veneto: ci sono due classi della primaria in didattica a distanza e una in didattica mista, su 5 classi in totale.

A Cabras sono a casa cinque sezioni della scuola dell’infanzia e in quarantena due classi della primaria. Intanto oggi e giovedì nel centro del Sinis proseguono gli appuntamenti con i tamponi di controllo per le classi delle scuole primarie e dell’infanzia.

Scuola dell’infanzia chiusa a Zeddiani e Gonnosnò. Lezioni sospese invece a Montresta sia per l’infanzia che per la primaria, mentre a Solarussa e Simaxis lo stop è arrivato per le elementari. Tornando all’infanzia, è a casa una sezione a San Vero Milis.

Quarantena anche per una classe delle elementari di Bosa e due della primaria di Scano di Montiferro.

Una classe in didattica a distanza anche nella scuola secondaria di primo grado a Ollastra e un’altra alle medie di Simaxis.

A Terralba infine sono a casa due classi della primaria e due sezioni della scuola dell’infanzia.

Ieri la Gilda degli insegnanti aveva segnalato anche la quarantena per una sezione della scuola dell’infanzia di Santu Lussurgiu e due sezioni su tre a casa alla scuola dell’infanzia di Santa Giusta.

Martedì, 25 gennaio 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.