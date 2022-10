Terralba

Il provvedimento del sindaci

Aule vuote a Terralba e Bosa, a causa del maltempo.

A Terralba il sindaco Sandro Pili ha disposto la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata di domani, mercoledì 12 ottobre , visto l’avviso di criticità per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali emesso dalla Protezione civile regionale.

Era già capitato nelle scorse settimane, sempre per l’allerta meteo. A fine settembre la Protezione civile aveva pubblicato un avviso simile e anche in quell’occasione Pili aveva deciso di lasciare bambini e ragazzi a casa. In quei giorni a Terralba diverse vie erano state interessate da allagamenti causati dalle forti piogge.

A Bosa ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura precauzionale di tutte le scuole per la giornata di domani il sindaco Piero Franco Casula. Nel centro della Planargia è stato inoltre attivato il centro operativo comunale, per assicurare il supporto necessario alla popolazione e la massima vigilanza sul territorio.

Martedì, 11 ottobre 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.